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Tava ciğerin lezzet ortağı "Karaağaç biberi"ni kurutma mesaisi başladı

03.08.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biber üreticisi Tunahan Ule: - "Biberimizin en büyük özelliği ince kabuklu olması. Kalın kabuklu biber kurumaz. Biberlerimizi ciğercilere, köfteci ve çorbacılara veriyoruz"

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Edirne mutfağının meşhur lezzeti tava ciğerin lezzet ortağı Karaağaç acı biberinin kurutma mesaisi başladı.

Nisan ayında ekimi yapılan biber fideleri, zahmetli bir yetiştirme sürecinin ardından olgunlaştı.

Tarladan toplanarak iplere dizilen biberler, üreticiler tarafından özel oluşturulan alanlarda gölgede kurutuluyor.

Güneş görmemesi için çevresi bezlerle kapatılan biberler, bir aylık kuruma sürecinin ardından satışa hazır hale geliyor.

Yağda kızartılan biberler, tava ciğerin vazgeçilmez lezzet ortağı olarak servis ediliyor.

- "Biberlerimizi ciğercilere, köfteci ve çorbacılara veriyoruz"

Karaağaç Mahallesi'nde babası Yılmaz Ule ile 100 dönüm arazide biber üreten Tunahan Ule, AA muhabirine, "kara acı" olarak da bilinen patentli biberin kurutma sürecine başladıklarını söyledi.

Bir ton yaş biberden 70 kilogram kuru biber elde ettiklerini belirten Ule, "Biberlerimiz 35-40 derece sıcaklarda 1 ayda, eylül-ekim aylarında ise 2 ayda kuruyor. Biberimizin en büyük özelliği ince kabuklu olması. Kalın kabuklu biber kurumaz. Biberlerimizi ciğercilere, köfteci ve çorbacılara veriyoruz. Yılda 200 ton yaş biber hasat ediyoruz." dedi.

Ule, sezonda 40 gün arayla 2 hasat yaptıklarını dile getirdi.

Ata tohumundan ürettikleri biberi, talep halinde Edirne dışına kuru olarak gönderdiklerini ifade eden Ule, "Bu sene biberlerimizi 10 gün erken topladık. İklimler değişiyor. Biberlerimizi 11-12 kere çapalıyoruz. Organik gübre kullandığımız için çok ot oluyor. Haziran ayı başında çok yağmur yağdı. Zahmetli bir işimiz var. Biberlerin bakımı ve toplanması için 150 kişi çalışıyor." diye konuştu.

Ule, biberin kilosunu yaş olarak 25, kuru olarak 400 liradan satışa sunduklarını belirtti.

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