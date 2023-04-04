Tavandan damlayan su esnafı mağdur ediyor

Esnaf, duvarlardan ve tavandan sızan suya kovalı geçici önlem alıyor.

Erzincan’ın merkezi noktasında bulunan ve bakırcılık üzerine hediyelik eşya satan işyerlerinin çok oluşu sebebiyle özellikle şehre dışarıdan gelen misafirlerin uğrak yeri olan Yeraltı Çarşısı bakımsız, adeta kendi kaderine terk edilmiş haliyle görenleri üzüyor. Tavanından su damlayan ve içerisi nemden rutubet kokan çarşıyı gören turistler kovalı tedbirleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.

Çarşının üst kısmında bulunan tabandaki çatlakların onarılması ve bir izolasyon çalışması yapılması ile sorunun çözülebilmesi mümkün olduğunu söyleyen yeraltı çarşısı esnafı, şiddetli yağmurlar başlamadan yetkililerin konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapmaları talebinde bulundular.

Ankara’dan Erzincan’a gelip çarşıda bakır ürünlerden hediyelik eşya baktığını belirten İnci Türkeli isimli vatandaş, “Yeraltı Çarşısının girişinde yerde kovaları görünce bir hayretlik uyandı bende. Kafayı kaldırıp baktığımızda tavandan su damlıyor. Meğer esnaf bunun için kovaları koymuş. Erzincan Belediyesine duyurulur.” diye konuştu.

