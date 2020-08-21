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Tavas Kavşağı trafiğe kapatılacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.08.2020 12:03 | Son Güncelleme

Karayolları Genel Müdürlüğü, yayınladığı bilgilendirme mesajı ile, bugün 13.00 ile 14.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek yol çalışmasından dolayı Tavas Kavşağı’nın trafiğe kapatılacağını duyurdu.Karayolları Genel Müdürlüğü, Denizli Karayolları 27.

Tavas Kavşağı trafiğe kapatılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, yayınladığı bilgilendirme mesajı ile, bugün 13.00 ile 14.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek yol çalışmasından dolayı Tavas Kavşağı’nın trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Karayolları Genel Müdürlüğü, Denizli Karayolları 27. Şube Şefliği tarafından verilen bilgiler doğrultusunda Tavas Kavşağı olarak bilinen, Denizli-Acıpayam kara yolunun 22 ve 24’üncü kilometreleri arasında gerçekleştirilecek olan patlamalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün saat 13.00 ile 14.30 saatleri arasında yolun trafiğe kapatılacağını açıkladı. Yetkililer, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

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