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Tavas’a tam donanımlı ambulans teslim edildi

28.01.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Tavas’a tam donanımlı ambulans teslim edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Denizli’ye tahsis edilen 4x4 tam donanımlı ambulans, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kış şartları da göz önüne alınarak Tavas ilçesinde bulunan Nikfer Acil Sağlık İstasyonunda kullanılmak üzere sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Denizli’ye tahsis edilen 4x4 tam donanımlı ambulans, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kış şartları da göz önüne alınarak Tavas ilçesinde bulunan Nikfer Acil Sağlık İstasyonunda kullanılmak üzere sağlık çalışanlarına teslim edildi. Ambulans Bozdağ Kayak Merkezi dahil olmak üzere Tavas’ta ihtiyaç duyulan diğer bölgelere de hizmet verecek.

Denizli’nin ikinci beyaz cenneti olarak adlandırılan, merkeze 85 kilometre uzaklıkta bulunan ve Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği Nikfer Mahallesindeki Bozdağ Kayak Merkezi’nde sağlık sorunları yaşayan vatandaşlarımıza Nikfer Acil Sağlık İstasyonunda görev yapan sağlık ekipleri hizmet veriyor. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de Nikfer ve bölgesinde kış koşullarında oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gerekli tedbirleri aldıklarını, Nikfer Acil Sağlık İstasyonu’ndaki ekiplerin zorlu koşullarda sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürdüklerini söyledi. Öztürk; “ Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize tahsis edilen 4x4 tam donanımlı ambulansı, Nikfer ve bölgesindeki kış koşullarında sağlık hizmetlerinin herhangi bir aksamaya uğramaması için Nikfer Acil Sağlık İstasyonu’na gönderdik” dedi.

“Bölgede yeni bir ihtiyaç giderilmiş oldu”
İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Öztürk, “Nikfer Acil Sağlık İstasyonunda görevli ekiplerimiz bölgede yaşanan kaza, yaralanmalar veya diğer durumlarda yine kayak sezonu dönemlerinde Bozdağ Kayak Merkezi’nde yaşanabilecek olaylara anında müdahale ederek ihtiyaç duyulması halinde Komuta Kontrol Merkezi koordinasyonunda kent merkezinde bulunan hastanelere hastanın naklini sağlıyor. Özellikle son yıllarda Bozdağ Kayak Merkezi’nde artan ziyaretçi ve hasta sayısı nedeniyle 4x4 ambulansla bölgede yeni bir ihtiyaç giderilmiş oldu” diye konuştu.

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