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Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

AYDIN HABERLERİ  | 02.06.2020 09:47 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürülüğü’nce, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan 44 milli park ve 249 tabiat parkı arasında yer alan Tavşanburnu Tabiat Parkı ziyarete açıldı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürülüğü ekiplerince sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak yeniden düzenlenen Tavşanburnu Tabiat Parkı, tüm güzelliği ile uzun süredir evde kalan vatandaşlara hizmet verecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürülüğü’nce, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan 44 milli park ve 249 tabiat parkı arasında yer alan Tavşanburnu Tabiat Parkı ziyarete açıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürülüğü ekiplerince sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak yeniden düzenlenen Tavşanburnu Tabiat Parkı, tüm güzelliği ile uzun süredir evde kalan vatandaşlara hizmet verecek. Korona virüs nedeniyle uzun süredir dışarıya çıkamayan ve evlerinde kalan vatandaşların, yasağın kalktığı 1 Haziran günü, Aydın’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle evlerinden çıkamadı.
Görevliler, vatandaşların herhangi bir aksilik yaşamadan doğa ile iç içe olan tabiat parklarında hoşça vakit geçirebilmeleri için her türlü tedbir alındı. Sosyal mesafe kuralı doğrultusunda yeniden düzenlenen piknik üniteleri ile birlikte ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemi yapılarak halkın ziyaretine açılan Tavşanburnu Tabiat Parkı da ziyaretçilerini beklemeye başladı.

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Ege Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Buket Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
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