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Tavşanlı dolgu alanına 8 bin 700 fidan

KOCAELİ HABERLERİ  | 31.01.2020 12:27 | Son Güncelleme

Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi’ndeki dolgu alanına 8 bin 717 adet fidan dikilerek yeşil alana dönüştürüldü.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğal yapısı bozulmuş hafriyat sahalarını doldurarak yeşillendirmeye devam ediyor.

Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi’ndeki dolgu alanına 8 bin 717 adet fidan dikilerek yeşil alana dönüştürüldü.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğal yapısı bozulmuş hafriyat sahalarını doldurarak yeşillendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gebze Tavşanlı Polyak dolgu sahasına etaplar halinde toplamda 8 bin 717 fidan dikildi. Yapılan ağaçlandırma çalışması ile eski dolgu alanı yeşil alana dönüştürülerek, vatandaşların kullanımına sunulacak. 2018 yılı içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teslim edilen 118 bin metrekare alanda, ilk olarak dere ıslahı ve dolgu çalışması yapılmıştı. Çevreye pis bir koku salan dere ıslah edikten sonra derede iki etap şeklinde ağaçlandırma çalışması yapıldı. Bölgenin birinci etabına 6 bin 541 adet, ikinci etabına ise 2 bin 176 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Dolgu alanına şeker akçaağaç, dişbudak, ıhlamur, lale ağacı, çınar yapraklı akçaağaç, dağ akçaağaç, küçük yapraklı kavak, Toros sediri ve akasya türlerinde fidanlar dikildi.
Hızla büyüyen ve gelişen Kocaeli’de inşaat ve benzeri atıklar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dolgu alanlarına dökülüyor. Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hafriyat atıklarının döküldüğü, dolgu alanları tamamen dolduktan sonra yeşil alanlara dönüştürülüyor. Toprak serimi yapılan dolgu alanlarına farkı türlerde binlerce fidan dikilerek ağaçlandırma çalışması yapılıyor. Yapılan çalışmalar ile şehre yeni yeşil alanlar kazandırılıyor.

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