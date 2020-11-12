Tavşanlı Kaymakamlığı: “Aile, arkadaş, komşu buluşmalarını, ev ziyaretlerini yapmayalım”

Tavşanlı Kaymakamlığı, son dönemlerde ilçede Korona virüs vaka artışının tekrar tırmanışa geçmesi üzerine vatandaşlar aile, arkadaş, komşu buluşması ve ev ziyaretleri yapmamaları konusunda uyarıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada,” Son dönemlerde ilimizde ve ilçemizde Korona virüs vaka artışı tekrar tırmanışa geçmiş bulunmaktadır. Bölgemizde bu artışı incelediğimizde aile içi ziyaretlerin çok ve ciddi önemli bir neden olduğunu görüyoruz. Yapılan tüm uyarılara rağmen akraba, eş, dost ziyaretlerindeki artış devam etmektedir. Kapalı alanlarda ve yeterli havalandırma koşulları sağlanmadan, maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmeden yapılan bu ziyaretler; özellikle, Salı ve Cuma günleri aile ziyaretleri, hanımlar arasında yapılan sosyal amaçlı gün programları, komşu ziyaretleri, ilimiz ve özellikle bölgemizde şu an en büyük bulaş nedenini oluşturmaktadır. Virüsü maalesef sevdiklerimize elimizle götürüp, onların hastane yataklarına, yoğun bakımlara mahkum olmalarına ve hatta ölümlerine neden olmaktayız. Kurallara uymadığımız takdirde, havaların da soğuması ile gribal enfeksiyonların artışıyla birlikte bulaşma gücü artacak ve kendine rahat yayılım alanı bulacak Korona virüsü durdurmamız zor olacaktır. Vaka artışlarının sokağa çıkma yasağını getireceği, bunun da kontrollü sosyal hayatla kazandığımız özgürlüğümüzü sonlandıracağını unutmayalım. Bakanlığımızın son genelgedeki kısıtlamalarla işyerlerinin en geç 22.00’da kapanması gerektiği belirtilmiştir. Vaka artışlarının devam etmesi durumunda, işyerlerinin kapanacağı ve bunun ekmek kapımızın kapanması anlamına geldiği ve bu durum devam ettiği sürece bazı işyerlerinin kapanmasına gidebileceğine işarettir. Lütfen tedbirlerimizi gevşetmeyelim. Aile içi ve eş, dost ziyaretlerimizi sonlandıralım. Maske, mesafe ve el temizliği kurallarına uyalım. Mümkün olduğu kadar kapalı alanlarda kalabalıklarla bir araya gelmeyelim, gelmeyelim ki bu kış mevsimi daha fazla insanımızı, sevdiklerimizi hastalanmadan ve hayatını kaybetmeden geçirelim. Doğru olmayan seçimlerimizin, sonradan çok pişman olacağımız geri dönüşümü olmayan kötü sonuçlarının olacağını unutmayalım” ifadelerine yer verildi.

