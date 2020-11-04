YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Tavşanlı Kaymakamlığı’nda “Açık Kapı” birimi hizmete girdi

Tavşanlı Kaymakamlığı’nda “Açık Kapı” birimi hizmete girdi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.11.2020 12:46 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından, vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi hedefiyle oluşturulan “Açık Kapı” birimi Tavşanlı Kaymakamlığının giriş katında hizmet vermeye başladı.Birim görevlileri tarafından, vatandaşlara Hükümet Konağı ve diğer kamu kurumlarında müracaat edeceği birimler ve hangi prosedürleri takip edileceği noktasında gerekli bilgilendirme yapılarak, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazilere nezaret edilerek mihmandarlık yapılıyor.“Açık Kapı” birimine sadece Hükümet Konağından değil, akıllı telefon uygulaması yüklendikten sonra, TC kimlik numarası ile giriş yapılabiliyor.

Tavşanlı Kaymakamlığı’nda “Açık Kapı” birimi hizmete girdi

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından, vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi hedefiyle oluşturulan “Açık Kapı” birimi Tavşanlı Kaymakamlığının giriş katında hizmet vermeye başladı.
Birim görevlileri tarafından, vatandaşlara Hükümet Konağı ve diğer kamu kurumlarında müracaat edeceği birimler ve hangi prosedürleri takip edileceği noktasında gerekli bilgilendirme yapılarak, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazilere nezaret edilerek mihmandarlık yapılıyor.
“Açık Kapı” birimine sadece Hükümet Konağından değil, akıllı telefon uygulaması yüklendikten sonra, TC kimlik numarası ile giriş yapılabiliyor. Her türlü talepler, kısıtlama olmadan “Açık Kapı” birimine iletilebiliyor. Vatandaşların talebi, ilgili kuruma yönlendirildikten sonra, yapılan araştırma ve talebin değerlendirilmesine müteakip sonuca ilişkin bilgilendirme vatandaşlara iletilecek.
Ayrıca, uygulamanın yanı sıra https://www.acikkapi.gov.tr web sayfalarından da müracaat edilebilecek, devletin kurumsal çerçevesi içerisinde tüm vatandaşların dilek ve temennileri alınacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Malatya Voleybol, emin adımlarla hedefe ilerliyor
Malatya Voleybol, emin adımlarla hedefe ilerliyor
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Suriyeliler yeni düzene alışıyor
Suriyeliler yeni düzene alışıyor
Çalan telefonla yıkılan binadan son anda kurtuldular
Çalan telefonla yıkılan binadan son anda kurtuldular

Kütahya Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
06:00
Sabah
07:25
Öğle
12:49
İkindi
15:37
Akşam
18:03
Yatsı
19:22

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Demıral Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Sibel Eczanesi
Gediz
Sağlık Eczanesi
Simav
Ordu Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kütahyalı vatandaşların yeni uğrak yeri Porsuk mesire alanı
Kütahyalı vatandaşların yeni uğrak yeri Porsuk mesire alanı
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
Borlu Çimentoda Geri Sayım Başladı
Borlu Çimentoda Geri Sayım Başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.