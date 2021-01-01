YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Tavşanlı OSB’de 300 kişinin istihdam edeceği fabrika için arsa tahsisi

Tavşanlı OSB’de 300 kişinin istihdam edeceği fabrika için arsa tahsisi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.01.2021 12:51 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulacak yaklaşık 300 kişi istihdam edeceği fabrika için ilgili firmaya arsa tahsisi yapılarak sözleşme imzalandığı bildirildi.Organize Sanayi Bölgesinde 300 kişinin istihdam edeceği 39 bin 423 metrekarelik parselde kurulacak fabrika için İlçe Kaymakamlığında Hermes Limitet Şirketine arsa tahsisi yapılarak sözleşme imzalandı.Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, ilçenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacak olan yeni yatırımın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tavşanlı OSB’de 300 kişinin istihdam edeceği fabrika için arsa tahsisi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulacak yaklaşık 300 kişi istihdam edeceği fabrika için ilgili firmaya arsa tahsisi yapılarak sözleşme imzalandığı bildirildi.
Organize Sanayi Bölgesinde 300 kişinin istihdam edeceği 39 bin 423 metrekarelik parselde kurulacak fabrika için İlçe Kaymakamlığında Hermes Limitet Şirketine arsa tahsisi yapılarak sözleşme imzalandı.
Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, ilçenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacak olan yeni yatırımın hayırlı olması temennisinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Kütahya Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:44
Sabah
08:13
Öğle
13:09
İkindi
15:33
Akşam
17:54
Yatsı
19:18

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Altıparmak Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Merkez
Çilek Eczanesi
Merkez
Demıral Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Meltem Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.