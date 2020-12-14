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Tavşanlı OSB’nin 2021 yılı bütçesi 18 milyon 623 bin 610 TL

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.12.2020 19:12 | Son Güncelleme

Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi (TSOB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.TSOB Meslek Edindirme ve İş Geliştirme Merkezi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz ile Müteşebbis Heyeti üyeleri katıldı.11 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Yönetim Kurulunca sunulan 2021 yılı tahmini bütçesi 18 milyon 623 bin 610 TL olarak kabul edildi.Tahsislerin tamamlandığı 1.

Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi (TSOB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.
TSOB Meslek Edindirme ve İş Geliştirme Merkezi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz ile Müteşebbis Heyeti üyeleri katıldı.
11 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Yönetim Kurulunca sunulan 2021 yılı tahmini bütçesi 18 milyon 623 bin 610 TL olarak kabul edildi.
Tahsislerin tamamlandığı 1. etapta firmaların yatırımlarına başladığını, 2. etapta 9 parselden 2’sinin tahsisinin gerçekleştirildiğini belirten Vali Ali Çelik, “İlimize, Tavşanlı’mıza hayırlı olsun” dedi.
Tavşanlı OSB’nin büyük bir değer olduğunu ifade eden Vali Çelik, “Tüm dünya zor bir süreçten geçiyor. 3 bin vatandaşımızın istihdam edildiği Tavşanlı OSB’de bu süreçte üretimin durmaması, insanımızın evine ekmek götürebilmesi çok kıymetli. Devletimizin vermiş olduğu temsil yetkisi çerçevesinde bütün firmalarımıza, çalışanlarımıza, üreten herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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