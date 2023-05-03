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Tavşanlı ’Robot Yarışması’na hazırlanıyor

03.05.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Ulusal düzeyde gerçekleştirilecek robot yarışması için hazırlıklar başladı.

Tavşanlı ’Robot Yarışması’na hazırlanıyor

ROBOTAV adı verilen Ulusal Robot Yarışması, Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi organizasyonu ile 11 Mayıs 2023 tarihinde Tavşanlı’da düzenlenecek.

Fen Lisesi Okul Müdürü Hacer Bozat ve proje koordinatörleri düzenlenecek olan ROBOTAV 2023 Ulusal Robot yarışması öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu öğretim yılı içerisinde ulusal düzeyde düzenlenecek ilk yarışma olacağı belirtilen robot yarışması için 3 lise ve 3 orta okul kategorisi olduğu bilgisi edinildi. Tavşanlı ilçesinde düzenlenecek olan bu yarışma için 25 farklı ilden 90 takımın başvurduğu öğrenildi.

Yarışmada jüri üyeliğini DPÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bölümü, Elektrik ve Elektronik Makine bölümümden öğretim görevlileri yapacak. Yine farklı okullardan bilişim öğretmenleri hakemlik görevini üstlenecekler. Farklı üniversitelerde Mühendislik Fakültelerinde okuyan mezun öğrencilerin de hakem yardımcısı olacak.
Yarışma sonunda para ödülünün yanı sıra hediyelerin de takdim edileceği bilgisi edinildi.


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