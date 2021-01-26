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Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası’ndan öğrencilere tablet desteği

26.01.2021 10:30 | Son Güncelleme:
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Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası’ndan öğrencilere tablet desteği

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere 55 tablet bilgisayar desteğinde bulunulduğu bildirildi.Korona virüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilip çevrimiçi eğitime geçilmesiyle birlikte, ihtiyaç sahibi öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı tablet bilgisayar dağıtım kampanyasına, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odasının hayırsever işadamları da 55 tablet ile katıldı.Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası tarafından temin edilen 55 tablet bilgisayar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere 55 tablet bilgisayar desteğinde bulunulduğu bildirildi.
Korona virüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilip çevrimiçi eğitime geçilmesiyle birlikte, ihtiyaç sahibi öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı tablet bilgisayar dağıtım kampanyasına, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odasının hayırsever işadamları da 55 tablet ile katıldı.
Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası tarafından temin edilen 55 tablet bilgisayar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, tabletlerin dağıtımının Bakanlığın bu konuda belirlediği, “Ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinimin olup olmadığı” gibi kıstaslar çerçevesinde, ihtiyaç sahibi öğrencilere en kısa sürede ulaştırılacağını belirterek, eğitimle ilgili hassasiyetleri ve ihtiyaç duydukları her daim maddi, manevi destekleriyle yanlarında olan Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe ile katkı sahibi hayırsever işadamlarına teşekkür ettiler.

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası’ndan öğrencilere tablet desteği

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