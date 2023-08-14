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Tavşanlı’da 3 katlı evde yangın

14.08.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında 3 katlı bir evin üçüncü katında yangın çıktı.

Tavşanlı’da 3 katlı evde yangın

Edinilen bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Aşık Yunus Emre Caddesinde, 3 katlı evin üçüncü katında Ö.K.’ye ait evde yangın çıktı. Yangının yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın çevre evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangına Tavşanlı Belediyesi İtfaiye araçları ile müdahale edildi.

Yangın sırasında polis güvenlik önlemi alırken 112 Acil servis ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde bulundu.
Yangında maddi hasar oluştu.

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