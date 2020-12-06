YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Tavşanlı’da 305 paket kaçak sigara ele geçirildi

Tavşanlı’da 305 paket kaçak sigara ele geçirildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.12.2020 18:51 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde G.K isimli şahsın aracında yapılan aramada 305 paket kaçak sigara ele geçirildi.Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdüren Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Tavşanlı’da G.K.’nin kaçak sigara bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Tavşanlı’da 305 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde G.K isimli şahsın aracında yapılan aramada 305 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdüren Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Tavşanlı’da G.K.’nin kaçak sigara bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından şahsın aracında yapılan aramada 305 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Şahsın ikametinde yapılan aramada herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmazken şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Kütahya Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazar

İmsak
06:30
Sabah
07:59
Öğle
12:56
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:07

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazar

Paşaoğlu Eczanesi
Merkez
Peker Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Yağcılar Eczanesi
Simav
Akyol Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.