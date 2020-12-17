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Tavşanlı’da 9 dekarlık ceviz bahçesi destekleme kapsamına alındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.12.2020 11:09 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Kayı köyünde “Sertifikalı Tohum Fidan, Fide Desteklemesi” kapsamında 9 dekar alanda kurulan ceviz bahçesinin tesis destekleme kapsamına alındığı bildirildi.İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2020 Yılı Üretim Sezonu Sertifikalı Tohum Fidan, Fide Desteklemesi Kapsamında Tavşanlı İlçemiz Kayı Köyü sınırları içerisinde yaklaşık 9 dekar alanda Tavşanlı İlçe Müdürlüğümüz danışmanlığında kurulan Çeviz Bahçesi tesisine ait gerekli kontroller yapılmış olup, tesis destekleme kapsamına alınmıştır” dedi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Kayı köyünde “Sertifikalı Tohum Fidan, Fide Desteklemesi” kapsamında 9 dekar alanda kurulan ceviz bahçesinin tesis destekleme kapsamına alındığı bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2020 Yılı Üretim Sezonu Sertifikalı Tohum Fidan, Fide Desteklemesi Kapsamında Tavşanlı İlçemiz Kayı Köyü sınırları içerisinde yaklaşık 9 dekar alanda Tavşanlı İlçe Müdürlüğümüz danışmanlığında kurulan Çeviz Bahçesi tesisine ait gerekli kontroller yapılmış olup, tesis destekleme kapsamına alınmıştır” dedi.

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