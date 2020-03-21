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Tavşanlı’da 981 konut için inşaat süreci başlıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.03.2020 13:46 | Son Güncelleme

İntek Konut A.Ş.

Tavşanlı’da 981 konut için inşaat süreci başlıyor

İntek Konut A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Raif Çiçek, Yönetim Kurulu üyesi Barış Çiçek ve firma yetkilileri, Kütahya’nın Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler’i makamında ziyaret etti.
Raif Çiçek inşaatların kısa süre içerisinde başlayacağını söyleyerek, ön çalışmalar hakkında Başkan Güler’e bilgiler verdi.
Belediye Başkanı Mustafa Güler, “Uzun süredir takipçisi olduğumuz 981 konut için nihayet inşaat sürecine giriliyor. Bugün yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldık. İntek Konut A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Raif Çiçek inşaat öncesi yapılan ön çalışmalar ile ilgili bize bilgiler aktardı. Kısa süre içerisinde inşaat çalışmalarına başlayacaklarını ifade ettiler. Çalışmaların ve inşaat sürecinin daha hızlı ilerlemesi için üzerimize düşen görev ve sorumluluk varsa, bunu yapmaya da hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettik” dedi.
Tavşanlı Ömerbey Mahallesi’ne yapılacak olan 981 konut için inşaat süreci başlıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500 ve 481 adet olmak üzere 2 kalemde ihaleye çıkmış ve her iki ihaleyi de İntek Konut A.Ş. firması kazanmıştı.

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