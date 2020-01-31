YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Tavşanlı’da ABD’nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

Tavşanlı’da ABD’nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 31.01.2020 16:11 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, ’Yüzyılın Anlaşması’na tepki gösterdi.Tavşanlı’da Kardeşlik ve Yardım Platformu ile vatandaşlar, Tavşanlı Arifağa Camiinde kılınan cuma namazının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın "Yüzyılın Anlaşması" adıyla açıkladığı sözde işgal planını protesto etti.Tek yürek olan STK’lar ile vatandaşlar Arifağa Camii bahçesinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail’i lanetledi.Sivil Toplum Kuruluşları adına İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Talha Kılınç basın açıklamasını okudu.Kılıç, "Tavşanlı Kardeşlik ve Yardım Platformu ile Tavşanlı Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları’nın, Filistin ve Kudüs’e yönelik ABD ile İsrail arasındaki anlaşmayı tel’in için Müslümanlar olarak tavrımızı koyma adına bugün burada toplandık.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, ’Yüzyılın Anlaşması’na tepki gösterdi.
Tavşanlı’da Kardeşlik ve Yardım Platformu ile vatandaşlar, Tavşanlı Arifağa Camiinde kılınan cuma namazının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın "Yüzyılın Anlaşması" adıyla açıkladığı sözde işgal planını protesto etti.
Tek yürek olan STK’lar ile vatandaşlar Arifağa Camii bahçesinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail’i lanetledi.
Sivil Toplum Kuruluşları adına İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Talha Kılınç basın açıklamasını okudu.
Kılıç, "Tavşanlı Kardeşlik ve Yardım Platformu ile Tavşanlı Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları’nın, Filistin ve Kudüs’e yönelik ABD ile İsrail arasındaki anlaşmayı tel’in için Müslümanlar olarak tavrımızı koyma adına bugün burada toplandık. Sözlerime başlamadan önce Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’ndaki Yunanistan milletvekili Loannis Lagos’un "Türk Bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" şeklinde açıklama yaparak Türk bayrağını yırtmasını lanetliyoruz. Türk bayrağı yırtılmaz, baş üstünde taşınır, herkes haddini bilsin diyor, böyle hadsizleri şiddetle kınıyoruz. Kudüs müslümanlarındır"

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Seyhan Belediyesinden EMITT’e çıkarma

Seyhan Belediyesinden EMITT’e çıkarma

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Kütahya Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:37
Sabah
08:02
Öğle
13:18
İkindi
16:00
Akşam
18:25
Yatsı
19:45

Kütahya Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Aksa Eczanesi
Merkez
Zeybek Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Yağcılar Eczanesi
Simav
Tolga Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.