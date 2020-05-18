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Tavşanlı'da berber ve kuaförler, Kovid-19 nedeniyle 14 gün tedbiren evlerinde karantinada kalacak

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.05.2020 23:29 | Son Güncelleme

Tavşanlı'da berber ve kuaförler, Kovid-19 nedeniyle 14 gün tedbiren evlerinde karantinada kalacak

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde berber, kuaför ve güzellik salonlarını işleten ve buralarda çalışan yaklaşık 50 kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde izole olması kararlaştırıldı.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedbir kararları kapsamında ilçedeki berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir süre önce denetlendiğini söyledi.

Kara, şunları kaydetti:

"Denetim ekibindeki bir görevlinin yapılan Kovid-19 tahlillerinde pozitif sonuç çıktı. Bunun üzerine İl Sağlık Kurulunun tavsiyesiyle kurulun denetlediği iş yerlerindeki kişiler ile görevlinin temas ettiği yaklaşık 50 kişiye test yapılarak tedbir amaçlı 14 gün ev karantinasında kalmalarına karar verildi."

Kara, söz konusu iş yerlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu, karantinaya tabi kişilerin devlet desteklerinden yararlandırılacaklarını sözlerine ekledi.

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