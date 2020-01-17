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  4. Tavşanlı’da bir evin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Tavşanlı’da bir evin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.01.2020 15:16 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir evde çıkan yangını büyümeden söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, ilçenin Ulucami Mahallesi Karaelmas Caddesinde, V.Ö.’ye evde yangın çıktı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir evde çıkan yangını büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Ulucami Mahallesi Karaelmas Caddesinde, V.Ö.’ye evde yangın çıktı. Komşuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mutfakta, altı açık kalan yemek tenceresinden çıktığı tahmin edilen yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası söndürüldü.
Polis, evde inceleme yaparken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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