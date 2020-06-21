YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Tavşanlı’da bir otomobilde 15 adet extacy hap ele geçirildi

Tavşanlı’da bir otomobilde 15 adet extacy hap ele geçirildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.06.2020 20:47 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polis uygulama noktasında bir otomobilde yapılan aramada, 15 adet extacy hap ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Tavşanlı’da bir otomobilde 15 adet extacy hap ele geçirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polis uygulama noktasında bir otomobilde yapılan aramada, 15 adet extacy hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilerek takibe alınan otomobil, Balıkesir kavşağı uygulama noktası üzerinde durduruldu. Şüpheli A.C.,H.S. ve M.K.’nın içerisinde bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 15 adet extacy hap ele geçirildi.
Şüpheliler Asayiş Büro Amirliğinde alınan ifadeleri ardından serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz dahaYeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı celebi ölüm direksiyon başında yakaladı

Aydınlı celebi ölüm direksiyon başında yakaladı

21 Haziran kurtuluş gününde şehitler anıldı

21 Haziran kurtuluş gününde şehitler anıldı

Aracın hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı

Aracın hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın

GÜNCELLEME - Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın

Vali Öksüz, Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesinde İncelemelerde bulundu

Vali Öksüz, Modern Besi Çiftliği ve Kesimhanesinde İncelemelerde bulundu

Kağızman’da iki aile arasındaki husumet son buldu

Kağızman’da iki aile arasındaki husumet son buldu

Kütahya Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
03:32
Sabah
05:26
Öğle
13:07
İkindi
17:03
Akşam
20:37
Yatsı
22:23

Kütahya Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Betül Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
Büyüker Eczanesi
Simav
Nilgün Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Akrabalarının evde çektikleri sahnelerle film yaptı

Akrabalarının evde çektikleri sahnelerle film yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.