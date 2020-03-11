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Tavşanlı’da gıyabi cenaze namazı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.03.2020 11:53 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Tavşanlı Çukurköy Mahallesinde Gıyabi cenaze namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca, Tavşanlı ilçe jandarma komutanı Tuğrul Demiryürek, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, bazı kurum amirleri cenaze namazında hazır bulundu.Yapılan program hakkında bilgiler veren Yıldıray Kılıç ," Biliyorsunuz Çukurköy’de iz bırakanlar internet sayfamız var. Orada hatim duası dağıttık ve 11 hatime ulaştık. Birkaç Çukurköy’ümüzden ağabeylerimizin desteği ile kurban kestik ve Suriye’deki ve tüm şehit askerlerimiz için gıyabi cenaze namazı kıldık. Lokma ikramında bulunduk ve gelen giden herkese çok teşekkür ederiz. Ülkece başımız sağ olsun. Böyle şehit haberleri almak istemeyiz." dedi.

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