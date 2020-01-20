YURTHABER
  4. Tavşanlı’da hayvan hırsızlığından 2 kişi gözaltına alındı

Tavşanlı’da hayvan hırsızlığından 2 kişi gözaltına alındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.01.2020 22:22 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 3 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Karakova Mahallesi Bakım Sokak’ta 3 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvanın çalınması ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yine hayvan hırsızlığı suçundan tutuklu bulunan T.D.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 3 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Karakova Mahallesi Bakım Sokak’ta 3 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvanın çalınması ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yine hayvan hırsızlığı suçundan tutuklu bulunan T.D. ile Ö.Ç. ve B.E. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Çalınan hayvanların Ü.B’ye ait araçla Bursa’ya götürüldüğü belirlendi. Yakalanan B.E. ve Ü.B., ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular
Tavşanlı’da uyuşturucu taciri gözaltına alındıTavşanlı’da uyuşturucu taciri gözaltına alındı
Esra Zeytin Sürücüoğlu, görevinden ayrıldıEsra Zeytin Sürücüoğlu, görevinden ayrıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi başladı

Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi başladı

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019 faaliyet raporu açıklandı

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019 faaliyet raporu açıklandı

Bu okulda yarıyıl tatili yok

Bu okulda yarıyıl tatili yok

Soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

Soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

Sanatçı Orhan Ölmez Sakarya’da sevenleri ile buluştu

Sanatçı Orhan Ölmez Sakarya’da sevenleri ile buluştu

Kütahya Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:43
Sabah
08:10
Öğle
13:16
İkindi
15:49
Akşam
18:12
Yatsı
19:34

Kütahya Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Fatoş Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Büyüker Eczanesi
Simav
Şule Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Traktör pulluğuna tarih takıldı

Traktör pulluğuna tarih takıldı

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.