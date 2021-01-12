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Tavşanlı’da kaçak sigara operasyonu

12.01.2021 21:09 | Son Güncelleme:
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Tavşanlı’da kaçak sigara operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince 3 ikamette yapılan aramada 794 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş kaçak makaron ve 5 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde F.T., A.T ve A.Ö.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince 3 ikamette yapılan aramada 794 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş kaçak makaron ve 5 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde F.T., A.T ve A.Ö. isimli şüphelilerin ilçe merkezinde ikamet adreslerinde yapılan aramada, 3 adet makaron dolum makinesi, 794 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, bin 600 adet boş makaron, 5 kilo kıyılmış tütün ve 2 bin 620 adet şeffaf poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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