Tavşanlı’da “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” toplantısı

Tavşanlı Kaymakamlığınca “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” nedeniyle düzenlenen toplantıda kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik ilçede yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda, toplumsal farkındalığın arttırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısına ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet olaylarının yaşanmaması, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi için tüm kurum ve kuruluşların sorumluluk bilinciyle çalışıp, herkesin mutlaka destek vermesi gerektiğini söyleyen Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, “Temennimiz kadına yönelik şiddetin sıfıra inmesi ve bu konuda toplumsal duyarlılığın en üst noktaya taşınmasıdır” dedi.

