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Tavşanlı’da karantina

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.06.2020 14:38 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki binada, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.Tavşanlı Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, salgından vatandaşları korumak ve yayılmasını engellemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca iki binada 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.Açıklamada, "İlçemiz Hanımçeşme Mahallesi’nde bir binada, Ada Mahallesi’nde bir binada karantina uygulaması başlatılmıştır.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki binada, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Tavşanlı Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, salgından vatandaşları korumak ve yayılmasını engellemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca iki binada 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, "İlçemiz Hanımçeşme Mahallesi’nde bir binada, Ada Mahallesi’nde bir binada karantina uygulaması başlatılmıştır. Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla başlatılan karantina uygulaması 14 gün sürecektir" denildi.

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