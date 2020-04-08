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Tavşanlı’da korkutan yangın

KÜTAHYA HABERLERİ  | 08.04.2020 18:13 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi Sağlam sokak üzerinde bulunan Mehmet Karabacak’a ait kullanılmayan evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi Sağlam sokak üzerinde bulunan Mehmet Karabacak’a ait kullanılmayan evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sahibinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangın üzerine ihbar üzerine olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, uzun uğraşları sonucu yangını yaklaşık bir saatte söndürüldü.
Yangın sonucu bina içerisinde maddi hasar oluşurken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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