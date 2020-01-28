YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Tavşanlı’da site içerisinde yangın büyümeden söndürüldü

Tavşanlı’da site içerisinde yangın büyümeden söndürüldü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.01.2020 14:14 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir sitede çıkan yangın büyümeden söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, ilçenin Hanımçeşme Mahallesi Murat Sokak üzeri Yeni Madenciler Sitesinde yangın çıktı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir sitede çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Hanımçeşme Mahallesi Murat Sokak üzeri Yeni Madenciler Sitesinde yangın çıktı. Site içerisinde ikamet edenlerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Merdiven boşluğunda sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, apartman sakinlerinin de yardımı ile kısa sürede söndürüldü.
Polis, site içerisinde inceleme yaparken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müdür Başyiğit, Türkiye birincisi genç aşçıyı tebrik ettiMüdür Başyiğit, Türkiye birincisi genç aşçıyı tebrik etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Çanakkaleli şehit aileleri ve gaziler için 5 proje hayata geçiyor

Çanakkaleli şehit aileleri ve gaziler için 5 proje hayata geçiyor

Kütahya Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:39
Sabah
08:05
Öğle
13:18
İkindi
15:57
Akşam
18:21
Yatsı
19:42

Kütahya Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Erhan Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Yeni Hayat Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.