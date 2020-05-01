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Tavşanlı’da trafik kazası, 1 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.05.2020 19:41 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Balıköy beldesi Çobanlar köyü yakınlarında meydana geldi.

Tavşanlı’da trafik kazası, 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Balıköy beldesi Çobanlar köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü Necip D., kullandığı 45 YA 0117 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yol kenarına takla atarak devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Necip D., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Harmancık Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Bu arada, söz konusu sürücüye, Korana virüs (Covid -19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ihlal etmiş olduğundan dolayı, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulandı.
Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Tavşanlı’da trafik kazası, 1 yaralı

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