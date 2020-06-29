YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.06.2020 12:03 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı ilçesi Balıköy Beldesi Madanlar Köyü yakınında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Madanlar Köyü istikametinden Dümrek Hüseyinpaşa Köyü istikametine seyreden Halil İbrahim V.’ın kullandığı 43 RV 897 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Abdülhüseyin K. idaresindeki 43 UE 853 Plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 43 UE 853 plakalı araç içerisinde bulunan Abdi Baki Ş. yaralandı.
Yaralı 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:36
Sabah
05:29
Öğle
13:09
İkindi
17:05
Akşam
20:38
Yatsı
22:23

Kütahya Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Ceylan Eczanesi
Merkez
Cihangir Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Karatürk Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.