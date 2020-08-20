Tavşanlı’da trafik kazası, 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinden ilçe merkezine gitmekte olan A.T.’ nin yönetimindeki 43 ABS 176 plakalı motosiklet yoldan çıkarak orta refüje çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü A.T. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



