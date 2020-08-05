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Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.08.2020 20:30 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Tavşanlı-Emet karayolu Ada Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Emet karayolu Ada Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ada Mahallesi’nden ilçe merkezine gitmekte olan R.G.’nin yönetimindeki 43 U 0276 plakalı minibüs ile E.K.’nin idaresindeki plakası alınamayan motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.K. ile arkasında bulunan E.S. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

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