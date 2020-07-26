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Tavşanlı’da trafik kazası: 5 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.07.2020 07:23 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, Ada Mahallesi Emet karayolu üzerinde meydana geldi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Ada Mahallesi Emet karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı’dan Emet ilçe istikametine gitmekte olan M.G. idaresindeki 43 PF 070 plakalı otomobil ile İstasyon Mahallesi tarafından gelen H.B. idaresindeki 07 AJP 48 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü H.B. ile aynı araçta bulunan F.B., N.K., N.B. ve M.B.. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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