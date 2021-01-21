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Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu

21.01.2021 10:57 | Son Güncelleme:
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Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polisin yaptığı operasyonda durdurulan araçta ve içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada, 9.97 gram metamfetamin ve 1.42 gram bonzai ele geçirildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Bursa’dan Tavşanlı ilçesine A.Y isimli şahsın araç ile uyuşturucu madde getireceği bilgisi elde edildi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polisin yaptığı operasyonda durdurulan araçta ve içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada, 9.97 gram metamfetamin ve 1.42 gram bonzai ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Bursa’dan Tavşanlı ilçesine A.Y isimli şahsın araç ile uyuşturucu madde getireceği bilgisi elde edildi. Bunun üzerine harekete geçen Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Büro Amirliği Ekiplerince Harmancık-Tavşanlı güzergahı üzerinde durdurulan bahse konu araçta ve içerisinde bulunan A.Y., S.D., F.B. ve E.K. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada, 9.97 gram metamfetamin ve 1.42 gram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Y. ve araç içerisinde bulunan diğer şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi.

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