Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Bursa ilinden sevk edilen uyuşturucu maddenin Tavşanlı ilçesinde bulunan apart dairede satışı yapıldığı

bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan arama neticesinde; 100 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 1 adet sentetik hap, 100 gram içerisine uyuşturucu enjekte edilen sıvı madde 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturu kullanma aparatı, 3 adet sustalı bıçak ele

geçirildi.

Olayla ilgili A.Z., O Ç., S.Ö., İ.Ç., İ A.K. H.H G. gözaltına alındı.

