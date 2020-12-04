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Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.12.2020 23:24 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Bursa ilinden sevk edilen uyuşturucu maddenin Tavşanlı ilçesinde bulunan apart dairede satışı yapıldığıbilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.Yapılan arama neticesinde; 100 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 1 adet sentetik hap, 100 gram içerisine uyuşturucu enjekte edilen sıvı madde 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturu kullanma aparatı, 3 adet sustalı bıçak elegeçirildi.Olayla ilgili A.Z., O Ç., S.Ö., İ.Ç., İ A.K.

Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Bursa ilinden sevk edilen uyuşturucu maddenin Tavşanlı ilçesinde bulunan apart dairede satışı yapıldığı
bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan arama neticesinde; 100 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 1 adet sentetik hap, 100 gram içerisine uyuşturucu enjekte edilen sıvı madde 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturu kullanma aparatı, 3 adet sustalı bıçak ele
geçirildi.
Olayla ilgili A.Z., O Ç., S.Ö., İ.Ç., İ A.K. H.H G. gözaltına alındı.

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