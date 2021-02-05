YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Tavşanlı’dan Boğaziçi eylemcilerine tepki

Tavşanlı’dan Boğaziçi eylemcilerine tepki

05.02.2021 14:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tavşanlı’dan Boğaziçi eylemcilerine tepki

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Kardeşlik ve Yardım Platformu, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylar ile ilgili açıklama yaptı.Ortak basın açıklamasını İlim Yayma Cemiyeti Tavşanlı Şube Başkanı Talha Kılınç okudu.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Kardeşlik ve Yardım Platformu, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylar ile ilgili açıklama yaptı.
Ortak basın açıklamasını İlim Yayma Cemiyeti Tavşanlı Şube Başkanı Talha Kılınç okudu. Kılınç, "Bilim, teknik ve hizmet üretilmesi gereken yerlerde, inanç eşkiyalığı yapılması malesef ders çıkarılması gereken ayrı bir nokta olarak temayüz etmektedir. İnsanlığın ilk mabedi, yeryüzündeki tevhidin simgesi, kıblemiz Kabe-i Muazzama’ya karşı gerçekleştirilen hiçbir saygısızlık kabul edilemez. Bu çirkin hadise, sapkın zihniyetlerin içinde bulunduğu gafletin önemli bir delilidir. Beytullah’a, mukaddesatımıza yapılan bu saldırılara alışmayacağız, meşru görmeyeceğiz, kabul etmeyeceğiz ve her daim karşısında olacağız biiznillah. Tüm bu saldırılar karşısında âlem-i İslam’ın da, devletimizin de, güvenlik güçlerimizin de her zaman yanındayız, duacısıyız" dedi.
Basın açıklamasının ardandan toplu olarak dua edildi.

Tavşanlı’dan Boğaziçi eylemcilerine tepki

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Kütahya Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:32
Sabah
07:57
Öğle
13:19
İkindi
16:06
Akşam
18:31
Yatsı
19:51

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Hale Eczanesi
Merkez
Uğurel Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Sibel Eczanesi
Gediz
Tüfek Eczanesi
Simav
Deva Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

TÜGVA’dan Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki

TÜGVA’dan Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki

TÜGVA’dan Boğaziçi’ndeki provokasyona tepki

TÜGVA’dan Boğaziçi’ndeki provokasyona tepki

Kütahya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası kesildi

Kütahya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası kesildi

Kütahya’daki sürek avında 16 yabani domuz vuruldu

Kütahya’daki sürek avında 16 yabani domuz vuruldu

Hisarcık göç vermeye devam ediyor

Hisarcık göç vermeye devam ediyor

Başkan Ceyhun: "Devlet milletinin yanındadır"

Başkan Ceyhun: "Devlet milletinin yanındadır"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.