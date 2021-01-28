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Tavşantepe Cemevi’nde yer teslimi yapılacak

28.01.2021 14:19 | Son Güncelleme:
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Tavşantepe Cemevi’nde yer teslimi yapılacak

Tavşantepe Cemevi’nin mevcut binasının tamamlanması için ihaleye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şubat ayı ikinci haftasında yer teslimi yapılacak.Vatandaşların hayatını kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dini ve kültürel mekanlara olan desteğini de sürdürüyor.

Tavşantepe Cemevi’nin mevcut binasının tamamlanması için ihaleye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şubat ayı ikinci haftasında yer teslimi yapılacak.
Vatandaşların hayatını kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dini ve kültürel mekanlara olan desteğini de sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Vakfı Tavşantepe Cemevi’nin tadilatı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. İhalesi yapılan yapının Şubat ayı içerisinde yer teslimi yapılması planlanıyor. İhale kapsamında mevcut binanın dış cephe kaplaması, en üst ibadethane katı ve ibadethane katına hizmet eden zemin katta giriş holü, kitaplık alanı, mekanik hacimleri yapılacak.

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