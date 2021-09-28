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Tavsiye üzerine yaptığı bitkisel karışımla şifa ararken bacağını yaktı

28.09.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Şehir Hastanesinin Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavisine devam edilen Nalan Karakaya: - "Kimse bu tarz bitkilerin iyi geldiğine inanmasın. Pişman oldum, kimseye böyle tedavi yöntemi tavsiye etmem"

Ağrılı 5 çocuk annesi Nalan Karakaya'nın, söğüt ağacı kabuğundan yaptığı karışımı sürdüğü bacağında 3. derece yanıklar oluştu.

Bacağında kireçlenme olan Karakaya, çevresindekilerin tavsiyesi üzerine 6 gün önce söğüt ağacı kabuğundan karışım hazırladı. Karışımı uyguladığı sağ bacağı yanan Karakaya, başvurduğu Ağrı Devlet Hastanesindeki ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesinin Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Sağ bacağında 3. derece yanıklar oluşan ve tedavisi devam eden Karakaya, hekim tavsiyesi dışında alternatif tedaviye başvurmanın pişmanlığını yaşıyor.

Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bacaklarında kireçlenme problemi olduğunu söyledi.

Çevresinden kireçlenme sorunlarına söğüt ağacından yapılan karışımın iyi geldiğini duyduğunu ifade eden Karakaya, "Dizimde sıvı kaybı ve kireçlenme vardı. Söğüt ağacının kabuğunu yakıp toprak gibi olduktan sonra bunu soğuk suyla bacağıma sürdüm, 1 saat gibi zaman geçtikten sonra kürü kaldırdığımda bacağım yanmıştı." dedi.

Karakaya, bacağındaki yanıkların ağır olduğunu belirterek, ağrılarının kendisini çok rahatsız ettiğini dile getirdi.

Çevresindekileri dinlemenin pişmanlığını yaşadığını anlatan Karakaya, "Ben yandım, kimse yanmasın. Kimse bu tarz bitkilerin iyi geldiğine inanmasın. Pişman oldum, kimseye böyle tedavi yöntemi tavsiye etmem. Erzurum Şehir Hastanesinde tedavilerim çok iyi geçiyor. Hastane imkanları, doktorları ve hizmetlerinden çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Nalan Karakaya'nın eşi İsmail Karakaya da eşinin bitkisel ilaç kullanması sonucu ayağını yaktığını ifade ederek, "Gerçekten pişmanız, inşallah böyle şeylerle bir daha karşılaşmayız. Kimse koca karı ilaçlarına rağbet etmesin, daha sonra acısı pahalıya mal oluyor. Biz acısını çektik, başka vatandaş çekmesin. Tıp ilerlemiş, teknoloji ilerlemiş. Biz bilmiyorduk, bilinçsizliğimize denk geldi." diye konuştu.

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