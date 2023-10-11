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Tavsiyeyle atıcılığa başlayan "minik" sporcu, ilk müsabakasında Türkiye şampiyonu oldu

11.10.2023 10:39 | Son Güncelleme:
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Kırklareli'nde arkadaşının tavsiyesi üzerine atıcılık sporuyla tanışan 12 yaşındaki Fulya Ara, katıldığı ilk turnuvada minikler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Ara, yaklaşık 1 yıl önce Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen havalı tüfekle atıcılık kursuna katıldı.

Katıldığı antrenmanlarda başarılı atışlar yapan Ara, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından haziran ayında Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda yıldız B (minikler) kategorisinde birinci oldu.

FULYA ARA: "YOĞUN OLARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM"

10 Metre Havalı Tüfek Türkiye şampiyonu Fulya Ara, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa süre önce tanıştığı atıcılıkta yakaladığı başarının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Ara, katıldığı ilk şampiyonada Türkiye şampiyonu olmasının gururunu yaşadığını ifade etti.

Atıcılık sporunu çok sevdiğini ve başarılarına yenilerini eklemeyi istediğini anlatan Ara, "Yıldızlar kategorisinde bu başarılarımı devam ettirerek yine şampiyon olmayı hedefliyorum. Antrenmanlara sık sık katılıyorum, yoğun olarak çalışmaya devam ediyorum." diye konuştu.

Atıcılık antrenörü Özgür Lüleciler de Fulya Ara'nın kısa süre önce başladığı sporda başarıya imza atmasının geleceği için önemli olduğunu ifade etti.

Atıcılık sporunun kentin popüler branşlarından biri olduğunu ifade eden Lüleciler, atıcılığın kentte en çok lisanslı sporcuya sahip branşlar arasında yer aldığını ve hedeflerinin milli takıma sporcu kazandırmak olduğunu kaydetti.

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Kırklareli dünya kız çocukları günü havalı tüfek

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