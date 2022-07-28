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Tavuk ayağı yemek ne demek? TDK sözlükte tavuk ayağı yemek deyiminin anlamı nedir?

28.07.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik fiiller ve deyimler tek bir kelimeden oluşabilecekleri gibi iki ayrı kelimeden de oluşabilirler. Hatta kimi zaman ikiden daha fazla kelime içeren sözcük öbekleri halinde görülürler. Bu ifadeler, tıpkı atasözleri gibi kısa, açıklayıcı sözlerdir. Ancak atasözleri gibi net olmayıp mecaz içerebilirler. Atasözleri, deyimler ve birleşik fiiller, anlatımı güçlendiren ve dili zenginleştiren araçlardır. Tavuk ayağı yemek ifadesi de bu zenginliklerden biridir. Tavuk ayağı yemek ne demektir?

Tavuk ayağı yemek ne demek? TDK sözlükte tavuk ayağı yemek deyiminin anlamı nedir? Tavuk ayağı yemek ne demek?

Atasözleri, genellikle kısa cümlelerdir. Bir anlam yoğunluğu vardır ve öğüt verirler. Deyimler ve birleşik fiiller ise, öğüt verme amacı gütmezler. Ancak tıpkı atasözleri gibi bir anlam yoğunluğu içerirler. Bu kelime grupları, belirli durumlarda çarpıcı anlamlarından yararlanmak üzere kullanılırlar. Tavuk ayağı yemek ifadesi de böyle bir kullanıma sahiptir. Tavuk ayağı yemek ne anlama gelir?

Tavuk ayağı yemek Ne Demek? Tavuk ayağı yemek TDK sözlük anlamı nedir?

  • Tavuk ayağı yemek TDK sözlüğe göre 1 farklı anlama sahiptir.

Tavuk ayağı yemek TDK sözlük anlamı şu şekildedir:

  1. gevezelik etmek, dedikodu yapmak

    Tavuk ayağı yemek Cümle İçerisinde Kullanımı

    "A, o nasıl lakırtı, dedi. Bunlar da tavuk ayağı yemişler, ağızlarında bakla ıslanmıyor." - Memduh Şevket Esendal

Tavuk ayağı yemek ile Kurulan Atasözleri, Deyimler ve Birleşik Fiiller


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