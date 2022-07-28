Tavuk ayağı yemek ne demek? TDK sözlükte tavuk ayağı yemek deyiminin anlamı nedir?

Atasözleri, genellikle kısa cümlelerdir. Bir anlam yoğunluğu vardır ve öğüt verirler. Deyimler ve birleşik fiiller ise, öğüt verme amacı gütmezler. Ancak tıpkı atasözleri gibi bir anlam yoğunluğu içerirler. Bu kelime grupları, belirli durumlarda çarpıcı anlamlarından yararlanmak üzere kullanılırlar. Tavuk ayağı yemek ifadesi de böyle bir kullanıma sahiptir. Tavuk ayağı yemek ne anlama gelir?

Tavuk ayağı yemek Ne Demek? Tavuk ayağı yemek TDK sözlük anlamı nedir?

Tavuk ayağı yemek TDK sözlüğe göre 1 farklı anlama sahiptir.

Tavuk ayağı yemek TDK sözlük anlamı şu şekildedir:

gevezelik etmek, dedikodu yapmak Tavuk ayağı yemek Cümle İçerisinde Kullanımı "A, o nasıl lakırtı, dedi. Bunlar da tavuk ayağı yemişler, ağızlarında bakla ıslanmıyor." - Memduh Şevket Esendal

Tavuk ayağı yemek ile Kurulan Atasözleri, Deyimler ve Birleşik Fiiller



