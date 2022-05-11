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Tavuk eti üretimi martta yıllık bazda yüzde 3 arttı

11.05.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tavuk eti üretimi martta yıllık bazda yüzde 3 arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 202 bin 938 tona çıkarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,04 azalarak 1,65 milyar adede geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, martta 202 bin 938 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim geçen yıla kıyasla yüzde 3, aylık bazda yüzde 12,7 artış gösterdi.

Türkiye'de martta 1 milyar 653 milyon 693 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapıldı. Tavuk yumurtası üretimi yıllık bazda yüzde 0,04 azalırken aylık bazda yüzde 6,3 arttı.

Martta 116 milyon 663 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Mart 2021'e göre yüzde 12,4 artış kaydetti.

Bu dönemde hindi etinin 4 bin 641 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 25,8 üretim artışı görüldü.

Ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre hindi eti üretimi yüzde 18,9, kesilen tavuk sayısı yüzde 14,4, tavuk eti üretimi yüzde 10,1 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,5 azaldı.

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