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Tayfun Canlı; “Camilerimiz Cuma Namazına hazır”

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.05.2020 13:48 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile toplu ibadete açılacak olan ilçede ki tüm ibadethanelerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile toplu ibadete açılacak olan ilçede ki tüm ibadethanelerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Sözcüsü Tayfun Canlı, “Başkanımız Selman Hasan Arsan’ın talimatı ile ibadethanelerimize destek olmaya devam ediyoruz” dedi.
16 Mart 2020 tarihinden itibaren COVID-19 salgını nedeniyle geçici olarak ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlarının ve Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının Edremit’te belirlenen camilerde 29 Mayıs’ta itibaren cemaatle kılınabileceğine ilişkin karar alındı.
Toplu ibadete açılacak camilerde ve ilçede bulunan cem evlerinde Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapmaya başladı.
Toplum sağlığını koruma için koronavirüs üzerinde etkili, insan sağlığına zararsız dezenfektanlarla dezenfeksiyon çalışması yapılırken, temasın en çok olduğu döşemeler yıkama yapılarak temizleniyor. 29 Mayıs Cuma günü açılacak camiler ibadete hazır hale getiriliyor. Edremit Belediyesi ekipleri, camilerde ve cem evlerinde süreç boyunca dezenfeksiyon çalışması yapmaya devam edecek.
Edremit Müftüsü Ahmet Yayla ile bir araya gelen Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, Edremit Belediyesi olarak ilçede ki tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, “İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda ilçe Müftülüğümüz ile koordinasyon içerisinde camilerimizde gerekli dezenfeksiyonu yaptık. Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan’ın talimatları ile daha önce olduğu gibi son yaşadığımız salgın sürecinde de tüm ibadethanelerimize gerekli desteği sağlamaya devam ediyoruz” dedi.
Edremit Müftüsü Ahmet Yayla’da yapılan çalışmalar nedeniyle Edremit Belediyesi’ne teşekkür etti.

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