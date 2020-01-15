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  4. Tayfun Canlı, “Emanetleri emanetimizdir”

Tayfun Canlı, “Emanetleri emanetimizdir”

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.01.2020 16:01 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yarıyıl tatiline girecek şehit ve gazi çocuklarının karne sevincini paylaşarak onlara yarıyıl tatili hediye etti.Eğitim ve öğretimde yarıyıl tatili için geri sayım başlarken Balıkesir’in Edremit Belediyesi, şehit ve gazi çocukları için termal tesislerde ücretsiz tatil hazırladı.

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yarıyıl tatiline girecek şehit ve gazi çocuklarının karne sevincini paylaşarak onlara yarıyıl tatili hediye etti.
Eğitim ve öğretimde yarıyıl tatili için geri sayım başlarken Balıkesir’in Edremit Belediyesi, şehit ve gazi çocukları için termal tesislerde ücretsiz tatil hazırladı. Kuzey Ege’nin önemli termal merkezlerinden olan Edremit ilçesinde şehit ve gazi çocukları tüm termal tesislerde yarıyıl tatilinde Edremit Belediyesi tarafından ücretsiz olarak misafir edilecek. Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın tüm şehit ve gazi çocuklarına yarıyıl tatili hediye edeceğini söyledi.
Canlı yaptığı açıklamada, “Vatanımız için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizin çocukları bizlere en kıymetli emanettir. Bizler de çocuklarımız için önemli ve değerli olan karne tatilinde onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Belediye Başkanımız Sayın Selman Hasan Arslan’ın talimatı ile çocuklarımızın yarıyıl tatillerinin güzel ve verimli geçmesi için onlara Edremit’te faaliyet gösteren tüm otellerde yararlanmak üzere tatil hediye ediyoruz. Onların ve ailelerinin güzel bir yarıyıl tatili geçirmesi bizleri çok mutlu edecek” dedi.
Edremit’te ki otel yetkililerine sosyal sorumluluk projesine katkılarından dolayı teşekkür etti.
Tatilden yararlanmak isteyen ailelerin Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’ne kayıt yaptırmaları gerektiği bildirildi.

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