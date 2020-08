Tayfun Canlı, “En güzel temizlik kirletmemektir!”

Balıkesir’in Edremit Belediyesi personeli “Temiz Çevre, Temiz Edremit” projesi kapsamında farkındalık oluşturmak ve çevre temizliğine dikkat çekmek için sahil temizliği yaptı.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Sözcüsü Tayfun Canlı çevreyi korumanın çevreyi kirletmemekle başladığının altını çizerek “Başkanımız Selman Hasan Arslan’ın her zaman bizlere vurguladığı, ‘En güzel temizlik kirletmemektir’ anlayışı ile temiz bir Edremit için farkındalık yaratabilmek amacıyla personel olarak mesaiye sahilde temizlik yaparak başladık.” Dedi.

Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Canlı yaptığı açıklamada; “Edremit’te yaz döneminde 150 bin olan nüfusumuz yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bir milyonun üzerine çıkıyor. Özellikle Akçay, Altınoluk, Güre, Altınkum gibi turistik mahallelerimizde aşırı derecede yoğunluk yaşanıyor.

Aldığımız önlemlere, Temizlik İşlerimizin 24 saat canla başla görev yapmalarına rağmen, nüfus artışıyla birlikte kirliliklerin de artış gösterdiğini gözlemliyoruz. Sahil bölgelerimiz başta olmak üzere kent genelinde çevre kirliliğine ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için Edremit Belediyesi olarak personel arkadaşlarımızla “Temiz Çevre, Temiz Edremit” projesi kapsamında Dalyan sahilinde atık toplama faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Sahillerden topladığımız atıkların çoğu plastik, cam, ıslak mendil ve maskelerden oluşuyor. Bu tip atıkların geri dönüşümü oldukça zor ve çevre açısından ciddi tehdit oluşturuyor. Son zamanlarda en çok karşılaştığımız atık türü ise COVID-19’dan korunmamızı sağlayan tıbbi maskeler. Tıbbi maskelerin sahillerimizde birikiyor olması hem çevre kirliliği hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturuyor. Tüm bu atıkların geri dönüşümü ve doğaya atılmaması çevre için hayati önem taşıyor. Bu atıkları azaltmak bizim elimizde; kullandığımız atıkları geri dönüşüme kazandırarak doğa için önemli bir adım atabiliriz.” Dedi.

Temizlik kampanyası yapılan Dalya Altınkum Plajının Türkiye’nin önemli festivallerinden birine ev sahipliği yaptığını ifade eden Canlı “Bugün, temizliğini yaptığımız Dalyan Altınkum’da her yıl düzenlenen on binlerce gencin katılım sağladığı Rock Festivali bu yıl pandemi dolayısıyla Sağlık Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın tedbirleri kapsamında önümüzdeki yıla ertelendi. İnşallah gelecek yıl gençleri bu tertemiz sahillerimizde yine misafir edeceğiz, önce sağlık. Sizlerden de Temiz Çevre, Temiz Edremit için bir adım bekliyoruz” dedi.