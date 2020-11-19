Tayfun Canlı:” İda Ultra Maraton iptal edildi”

Balıkesir’in Edremit Belediyesi öncülüğünde Kazdağları’nda 28-29 Kasım tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Türkiye’nin ilk ve tek kış maratonu “İda Ultra Maraton” koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında organizasyon tarafından iptal edildi.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, “Kazdağları’nın doğal güzelliklerini yansıtan, binlerce katılımcısı ile başta spor camiası olmak üzere kamuoyu tarafından beğeni ile karşılanan İda Ultra Maraton’un beşincisi için gerekli hazırlıkları yapmış idik. Bu yıl 28-29 Kasım’da gerçekleştirilecek olan ve binden fazla katılım ile alanında ki en önemli organizasyonlardan olan İda Ultra Maraton’un, İçişleri Bakanlığı’nın 18.11.2020 tarihli Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler adlı genelgesi kapsamında iptal edilmesine karar verdik. Gösterilen ilgiye teşekkür ediyor, sağlıklı güzel günlerde yine Kazdağları’nda buluşmak dileğiyle kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz” dedi.

İda Ultra Maratonu Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede’de yaptığı açıklamada; “28-29 Kasım tarihlerinde 15 ülkeden bin sporcunun katılacağı ve 5. kez gerçekleştirmeyi planladığımız İda Ultra organizasyonu için normalleşme planları doğrultusunda tüm hazırlıklarımızı tamamlamaya çalıştık. İçişleri Bakanlığı’nın 18.11.2020 tarihli Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler adlı genelgesine istinaden belirlenen kurallar ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulaması ile birlikte bizlerde en az sizler kadar yapılmasını istediğimiz İda Ultra 2020’yi tüm paydaşlarımız, ulusal ve yerel idarelerle görüşüp üzülerek iptal etme kararı aldık. 24 saat sürecek ve lojistik olarak zorlu olacağını bildiğimiz organizasyonumuzda şehir dışından ve ülke dışından gelen sporcularımızın yasaklar konusunda yaşayacağı sıkıntıları düşünerek almış olduğumuz kararımızı üzülerek bildirmek isteriz” dedi.

