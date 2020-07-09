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  4. Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti

Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.07.2020 22:40 | Son Güncelleme

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulunun son yayımladığı kararname ile görev yerleri değişen Manyas Adliyesinde görevli 2 Hakim Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya’ya veda ziyaretinde bulundular.İlk görev yerleri olan Manyas Hakimliğinden Tarsus Hakimliğine atanan Eylem Tuba Yılmaz ile Konya-Ereğli Hakimliğine atanan Bünyamin Teker Kaymakam Muhammed Kaya’ya veda ziyaretinde bulundular.

Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulunun son yayımladığı kararname ile görev yerleri değişen Manyas Adliyesinde görevli 2 Hakim Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya’ya veda ziyaretinde bulundular.
İlk görev yerleri olan Manyas Hakimliğinden Tarsus Hakimliğine atanan Eylem Tuba Yılmaz ile Konya-Ereğli Hakimliğine atanan Bünyamin Teker Kaymakam Muhammed Kaya’ya veda ziyaretinde bulundular. Kaymakam Kaya 1,5 yıldır birlikte çalışmaktan Manyas’ı ve kendilerini tanımaktan mutlu olduğunu, yeni görev yerlerinde başarı dileklerini iletirken, hakimler Yılmaz ve Teker ‘de aynı duyguları paylaştıklarını belirterek, Kaymakam Kaya’ya veda ettiler.

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