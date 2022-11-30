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Tayini çıkan Milli Park Müdürü Aşık’tan zehir zemberek açıklama

30.11.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en önemli milli parklarından biri olan Dilek Yarımadası Güzelçamlı Milli Parkı’nın yaklaşık 6 yıldır müdürlüğünü yapan Koray Aşık’ın tayini çıktı.

Tayini çıkan Milli Park Müdürü Aşık’tan zehir zemberek açıklama

Türkiye’nin en önemli milli parklarından biri olan Dilek Yarımadası Güzelçamlı Milli Parkı’nın yaklaşık 6 yıldır müdürlüğünü yapan Koray Aşık’ın tayini çıktı. Tayinin çıktığını sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklama duyuran Koray Aşık, görev yerinin değiştirilmesinde gösterilen sebep ile asıl sebebin farklı olduğunu ileri sürdü.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2016 yılı Nisan ayında başladığı Milli Park Müdürlüğü görevinin bu hafta itibari ile sona erdiğini açıklayan Koray Aşık “Görev yeri değişikliği sebebim, görünen sebep,5 adet tepesi kırılmış ve 3 adet devrik ağacı ‘Olağanüstü Rapor’ tanzim etmeden kestirtmek ve naklettirmek. Görünmeyen ancak benim ve bir çok kişinin bildiği sebep, Milli Park sınırlarında kurumumun varlığını ve onurunu ortaya koymak, bazı kendini kanunlardan üstün gören diğer kurum temsilcilerine ‘dur’ demek.

Usulsüz taleplerine müsaade etmemek ve kurmuş oldukları keyfi düzeni bozmaktır. Bu kurum ve kurum temsilcilerinin kim olduğunu devletimin zarar görmemesi için açıklamayacağım. Zaten burada konu devletimin şerefli kurumları değil, o kurumları şahsi düşünceleri ve eylemleri ile kullanan kişilerdir” ifadelerini kullandı.
24 yıllık meslek hayatın binlerce ağaç kestirdiğini on binlerce fidan diktirdiğini ancak bu kadar anlamsız bir duruma düşmediğini söyleyen Koray Aşık, tayini çıkmasına oldukça içerlerken bu süreçte kedisine destek verenlere teşekkür edip teşekkür ettiği kişilerin ismini de yıpranmaması için açıklamadığını belirtti.

“ADALETİN VE KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNACAKLARIM VAR”

Aydın’da e çok para dönen merkezlerin başında yer alan ve her gün binlerce araç ve kişinin ücretli giriş yaptığı Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürlüğü’nden tayinin çıkarılması sürecinde yanında olanlara teşekkür eden Koray Aşık, “Bu süreçte yanımızda olan ancak isimlerini yıpranmamaları için zikretmeyeceğim bazı amir ve dostlarıma, desteklerini esirgemeyen Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreci daha sonra yapacağım paylaşımlarla detaylandıracağım, ben ve arkadaşlarıma yapılan haksızlığı tüm yönleri ile adaletin ve kamuoyunun bilgisine sunacağım” diyerek tayinin durdurulması için idare mahkemesine başvuracağını söyledi.

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