YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Tayini çıkan Müftü Bozkır’a veda yemeği

Tayini çıkan Müftü Bozkır’a veda yemeği

MALATYA HABERLERİ  | 17.06.2020 14:59 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arguvan İlçesi Müftüsü olarak görev yapan Metin Bozkır’ın tayininin İzmir’in Kiraz ilçesine çıkması nedeniyle veda yemeği düzenlendi.Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek düzenlenen yemeğe, Kaymakam Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Emniyet Amiri İbrahim Bozkuş, Yazı İşleri Müdür Aliekber Alman, İlçe Müftüsü Metin Bozkır ve daire amirleri katıldı.Burada bir konuşma yapan Kaymakam Şahin, “İlçe Müftümüz Metin Bey ile yaklaşık iki yıldır beraber çalıştık.

Tayini çıkan Müftü Bozkır’a veda yemeği

Malatya’nın Arguvan İlçesi Müftüsü olarak görev yapan Metin Bozkır’ın tayininin İzmir’in Kiraz ilçesine çıkması nedeniyle veda yemeği düzenlendi.
Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek düzenlenen yemeğe, Kaymakam Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Emniyet Amiri İbrahim Bozkuş, Yazı İşleri Müdür Aliekber Alman, İlçe Müftüsü Metin Bozkır ve daire amirleri katıldı.
Burada bir konuşma yapan Kaymakam Şahin, “İlçe Müftümüz Metin Bey ile yaklaşık iki yıldır beraber çalıştık. Müftü beyin görevinin bilincinde ve sorumluluğunda hareket ettiğini gördük. Bundan sonraki görevinde başarılar diliyorum” dedi.
Belediye Başkanı Kızıldaş ise İlçe Müftüsü Metin Bozkır’ın, belediye ve diğer kurumlarla uyum içinde çalıştığını belirtti.
İlçe Müftüsü Metin Bozkır da konuşmasında, her veda da olduğu gibi bu vedalaşmanın da kendisi için zor olduğunu, ancak en büyük kazancının ise iyi dostluklar ve arkadaşlıklar oluşturduğunu belirtti. Bozkır, “Çalışma arkadaşlarımın artık İzmir’in Kiraz İlçesinde bir evi bulunduğunu hatırlatırım” ifadelerini kullandı.
Müftü Bozkır, “ Ben hepinizi Allah için seviyorum. Allah’a emanet olun. Hakkınızı helal edin” diyerek konuşmasını tamamladı.
İlçe Müftüsü Metin Bozkır’a günün anlamına istinaden hediye verildi.

Tayini çıkan Müftü Bozkır’a veda yemeği

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Türünü kurtaran Diego emekliye ayrıldı! Türünü kurtaran Diego emekliye ayrıldı!
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

“Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor

“Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Kocaeli'de trafik kazası nedeniyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Kocaeli'de trafik kazası nedeniyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Konya’da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Malatya Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
03:06
Sabah
04:56
Öğle
12:33
İkindi
16:27
Akşam
20:00
Yatsı
21:41

Malatya Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Anıl Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Merkez
Bahar Karakaş Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Merkez
Tebessüm Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Down Sendromlu çocuğa doğum günü sürprizi

Down Sendromlu çocuğa doğum günü sürprizi

Korona virüs esnafı mağdur etti

Korona virüs esnafı mağdur etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.