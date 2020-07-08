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Tayini çıkan savcılara veda

MERSİN HABERLERİ  | 08.07.2020 16:14 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde adliyede görev yapan ve son yayınlanan Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) kararnamesiyle tayini çıkan savcılara veda düzenlendi.Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, etkinlikte yaptığı konuşmada, savcılara yeni göre yerlerinde başarılar diledi.

Tayini çıkan savcılara veda

Mersin’in Tarsus ilçesinde adliyede görev yapan ve son yayınlanan Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) kararnamesiyle tayini çıkan savcılara veda düzenlendi.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, etkinlikte yaptığı konuşmada, savcılara yeni göre yerlerinde başarılar diledi. Tiryaki, “Tarsus Adliyesinde görev yapmakta olan Cumhuriyet Savcıları Naci Sayiner ve Mehmet Aslan’ın tayinlerinin çıkmasından dolayı derin üzüntü yaşamaktayız. Hakim ve Savcılar Kurulunun yayınladığı Yaz Kararnamesi ile Cumhuriyet Savcısı Naci Sayiner Bodrum Cumhuriyet Savcılığına, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aslan Keban Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır. Tarsus Adliyesinde yaklaşık 4 senedir başta terör olmak üzere kaçakçılık, organize suçlar ve uyuşturucu suçlarında suçla etkin mücadele kapsamında pek çok başarılı operasyonlara imza atan Cumhuriyet Savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar dileriz” dedi.
Törende adliye personeli savcılara plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Tayini çıkan savcılara veda

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