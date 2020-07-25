Tayini çıkan şube müdürlerine plaketli veda

Adıyaman’ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yaklaşık 6 yıl boyunca görev yapan Şube Müdürleri Abdurrahman Yılmaz ve İsmail Öner, Çelikhan ve Sincik ilçelerine atandı.

Farklı birimlerde başarılı bir şekilde görevlerini yürüten Şube Müdürleri Abdurrahman Yılmaz, Çelikhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İsmail Öner ise Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandı. Çelikhan ve Sincik İlçelerine tayin edilen Şube Müdürlerine, başarılı hizmetlerinden ötürü teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, 6 yıl boyunca özveri ve fedakarlıklarla çalışan Abdurrahman Yılmaz ve İsmail Öner’e teşekkür plaketlerini takdim etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamında gerçekleşen plaket takdim töreninde Müdür İbrahim Halil Tunçmen, “Şube Müdürlerimiz İsmail Öner ve Abdurrahman Yılmaz ile yaklaşık 6 yıl süren çalışma sonucunda alınan inisiyatifler ile birçok iş başarıldı. Birçok sıkıntıya göğüs gerildi. Kahta’da yapılmaz denilen bir çok proje ve iş başarılı bir şekilde yapıldı. Birçok okul inşaatı, onarımı ve öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayacak birçok projeye imza atıldı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için atılan bu adımlar, zamanla mesai arkadaşlığından dostluğa ve kardeşliğe dönüştü. Görev yerleri değişti ama kardeşlik ve dostluklarımız devam edecektir. Arkadaşlarımızın yeni görev yerlerinde de aynı azimle imkanlar dahilinde gece gündüz demeden çalışacağına inanıyorum. Bayrağı devreden ve devralan eğitim neferlerimize hayırlı olsun diyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. Yaklaşık 6 yıl boyunca öz verili bir şekilde çalışan Şube Müdürleri, kurum personeli tarafından duygusal bir veda ile uğurlandı.

Ataması yapılan Şube Müdürlerin yerine ise Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Mehmet Türk ve Gerger İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Mesut Çoşkun Şube Müdürü göreve başlayacak.

