YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Tayyare Kavşağı’nın yol çizgileri çizildi

Tayyare Kavşağı’nın yol çizgileri çizildi

MUĞLA HABERLERİ  | 08.05.2020 15:55 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Kentsel Tasarım Yolu 2.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Kentsel Tasarım Yolu 2. Etap cadde, yol, kavşak düzenlemesi ve altyapı çalışmaları kapsamında Tayyare Kavşağı Uğur Mumcu ve Atatürk Bulvarı’nda başlattığı yol çizgi ve işaretleme çalışmalarını tamamladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Milyon 627 Bin TL maliyetle yatırımcı kurumlarla birlikte İl merkezinde başlatılan Menteşe Kentsel Tasarım Yolu 2. Etap cadde, yol, kavşak düzenlemesi ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında Tayyare Kavşağı da yeniden düzenlenerek modern dönel kavşak haline getirildi.
3 Km uzunluğunda yol çizgi ve işaretleme çalışması yapıldı
Büyükşehir Belediyesi Tayyare Kavşağı, Uğur Mumcu ve Atatürk Bulvarı üzerinde yol asfalt kaplama çalışmalarının ardından 3 km uzunluğunda yol çizgi ve işaretleme çalışmalarını da tamamladı. Ayrıca kavşak çevresinde bulunan yeşil alanlarda ve Uğur Mumcu Bulvarı ile Atatürk Bulvarı yönünde bulunan orta refüjlerde peyzaj düzenlemeleri ve sulama altyapısı çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yeşil alan düzenlemeleri ile ilgili çalışmalar halen devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış... Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış...
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Muğla Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
04:24
Sabah
05:57
Öğle
13:08
İkindi
16:56
Akşam
20:09
Yatsı
21:36

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Mustafa Tezcan Eczanesi
Merkez
Yamasan Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Ege Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Muğla’da korkutan deprem

Muğla’da korkutan deprem

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Tony Teodoridis Gözaltına Alındı

Tony Teodoridis Gözaltına Alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.